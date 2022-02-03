Боротьба з корупцією: прокуратура розповіла деталі масштабних обшуків у Києві

З метою викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного і держбюджетів, співробітники прокуратури Києва спільно з колегами з Державної фіскальної служби, Нацполіції та СБУ провели низку обшуків.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура 13 травня.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура 13 травня.
Серед іншого, обшуки проведені в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», КП «Спецжитлофонд», в корпорації «Київавтодор», департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП «Київміськсвітло».
Вказується, що кримінальні провадження, в рамках яких були проведені зазначені слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, «кришування» нелегального бізнесу тощо.
Вказується, що кримінальні провадження, в рамках яких були проведені зазначені слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, «кришування» нелегального бізнесу тощо.
У прокуратурі зазначають, що за результатами цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки з метою виявлення і вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів і інших речових доказів, які мають доказове значення.
На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, в тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, в тому числі і керівникам.
Слідчі дії наразі тривають. Триває дослідження вилученої фінансової документації.
У прокуратурі зазначили, що метою проведення зазначених слідчих дій є викриття фінансових махінацій з державними коштами та притягнення до відповідальності осіб, які їх розкрадають.
Слідчі дії наразі тривають. Триває дослідження вилученої фінансової документації.
У прокуратурі зазначили, що метою проведення зазначених слідчих дій є викриття фінансових махінацій з державними коштами та притягнення до відповідальності осіб, які їх розкрадають.
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