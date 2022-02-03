Боротьба з корупцією: прокуратура розповіла деталі масштабних обшуків у Києві

19:34 13 травень Київ, Україна

З метою викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного і держбюджетів, співробітники прокуратури Києва спільно з колегами з Державної фіскальної служби, Нацполіції та СБУ провели низку обшуків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура 13 травня.
«Так, протягом 11 і 12 травня на території м.Київ, у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено низку обшуків», - йдеться в повідомленні.
Серед іншого, обшуки проведені в комунальному об'єднанні «Київзеленбуд», КП «Спецжитлофонд», в корпорації «Київавтодор», департаментах соцполітики, містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП «Київміськсвітло».

Вказується, що кримінальні провадження, в рамках яких були проведені зазначені слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, «кришування» нелегального бізнесу тощо.
 
 
«В ході розслідування зазначених кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами була проведена копітка робота, пов'язана зі збором інформації, виявленням і аналізом схем, зв'язків, контактів і учасників», - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що за результатами цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки з метою виявлення і вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів і інших речових доказів, які мають доказове значення.
«Оскільки в ході слідства правоохоронні органи отримали інформацію про причетність до окремих правопорушень посадових осіб підрозділів КМДА та комунальних підприємств, слідчі дії проводилися одночасно в усіх напрямках роботи. Це дозволило уникнути витоку інформації і досягти очікуваного процесуального результату», - сказано в повідомленні.
На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, в тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, в тому числі і керівникам.

Слідчі дії наразі тривають. Триває дослідження вилученої фінансової документації.

У прокуратурі зазначили, що метою проведення зазначених слідчих дій є викриття фінансових махінацій з державними коштами та притягнення до відповідальності осіб, які їх розкрадають.