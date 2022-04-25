Велика нарада: Разумков скликає глав фракцій

14:39 27 листопада Київ, Україна

Завтра, 28 листопада, з ініціативи голови Верховної Ради Дмитра Разумкова відбудеться велика нарада голів фракцій парламенту.

Серед запрошених на засідання - прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з заступниками. Тема - робота парламенту в грудні, в тому числі як очікується, і розгляд Бюджету-2021, питання по КСУ і призначення директора НАБУ.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Карантин вихідного дня" буде з новинами: завтра, о 11:00 суботи, голова парламенту скликає велику нараду всіх керівників фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, глава Офісу Президента і його заступники. Зустріч оффлайн, але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн-ввімкненні", - повідомив Железняк.

Він зазначив, що на нараду, яка планується - "склад серйозний". "В останній раз такий збір був, як тільки ввели карантин", - додав нардеп.