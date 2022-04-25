Велика нарада: Разумков скликає глав фракцій

Завтра, 28 листопада, з ініціативи голови Верховної Ради Дмитра Разумкова відбудеться велика нарада голів фракцій парламенту.
Серед запрошених на засідання - прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з заступниками. Тема - робота парламенту в грудні, в тому числі як очікується, і розгляд Бюджету-2021, питання по КСУ і призначення директора НАБУ.
Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він зазначив, що на нараду, яка планується - "склад серйозний". "В останній раз такий збір був, як тільки ввели карантин", - додав нардеп.
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