Велика сімка відмовляється від викопного палива

09:00 22 травень Київ, Україна

"Велика сімка" зібралася для обговорення методів відмови від викопного палива. Зміна клімату - серйозна проблема сучасного світу. Тому міністри домовилися про нову стратегію - підвищення температури в світі на 1,5 градуса за Цельсієм.



До цього вони ставили іншу мету - не допустити підвищення температури на 2 градуси. Міністри домовилися, що країни, що входять до "Великої сімки" (Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія, Великобританія), перестануть прямо фінансувати вугільні електростанції в бідних країнах вже до кінця 2021 року.





Також вони погодилися щодо попереднього зобов'язання про захист 30% земель до 2030 року для збереження дикої природи та скорочення викидів вуглецю.



Прийняті рішення - важливий крок перед глобальним кліматичним самітом в листопаді в Глазго (COP26).



На початку квітня в адміністрації президента США Джо Байдена оприлюднили план податкової реформи. Один з пунктів стосується зусиль по боротьбі зі зміною клімату. Зокрема, пропонується замінити субсидії на викопне паливо податковими пільгами, які сприяють виробництву чистої енергії.