Велика двадцятка відстрочила виплату боргів для найбідніших країн світу

Згідно з результатами саміту країн G20, для найбідніших країн світу продовжена ще на пів року програма заморозки боргів, також програма COVAX буде поширюватися і для населення цих країн.
Про це йдеться в комюніке, опублікованому за підсумками саміту G20.
У ньому, зокрема, підкреслюється роль масштабної вакцинації від COVID-19 і висловлюється обіцянка "не пошкодувати зусиль, щоб забезпечити безперешкодний і рівний доступ для всіх людей".
Також лідери G20 заявили про підтримку глобального проєкту з протидії коронавірусу Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator і його центру COVAX, який повинен забезпечувати доступ до вакцин.
У документі наголошується, що пандемія коронавірусу стала ударом по економіці і рівню життя людей, а лідери G20 готові "вести світ до сильної, інклюзивної та збалансованої постковідної ери". Зокрема, до червня 2021 року продовжена програма заморозки боргів найбідніших країн.
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