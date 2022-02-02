Хворого на коронавірус Кернеса відвезли на лікування до Німеччини

06:12 17 вересень Київ, Україна

Як повідомляє Telegram-канал Харків NOW: мер Харкова Геннадій Кернес доставлений до Німеччини медичним спецбортом, і він вже перебуває в лікарні.



"Проблема не в коронавірусі, а в хронічних захворюваннях, які загострилися. Нагадаємо, у 2014 році в мера стріляли, було пробито легеню і зачеплена печінка", - стверджується в повідомленні.



Мовляв, раніше Кернес йшов на поправку. А в понеділок ситуація погіршилася, але апарат ШВЛ не під’єднували.



Джерело Telegram-каналу вказує, що на Кернеса чекає складна операція, яку можуть зробити тільки німецькі лікарі.