Лікарні відновлюють планові госпіталізації та операції - МОЗ

16:24 04 червень Київ, Україна



В Україні ситуація з коронавірусною хворобою стабілізувалася, в зв'язку з цим МОЗ скоротив кількість лікарень для хворих на COVID, що дозволить медустановам відновити планові госпіталізації та операції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Ми два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я та визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на першій хвилі хворі з коронавірусною хворобою, а всі решта лікарень повинні відновити надання планової допомоги іншим хворим", - сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації.



Як повідомлялося, за оновленим списком НСЗУ медичну допомогу при лікуванні COVID-19 надаватимуть 257 лікарень. При цьому в разі закриття відділення, яке приймало хворих на коронавірусну хворобу, пацієнтів повинні долікувати в тому відділенні або перевести в іншу лікарню для завершення лікування.



З 71 тис. ліжок, які були відведені під надання медичної допомоги хворим на COVID-19, станом на кінець травня зайнято близько 20 тисяч.