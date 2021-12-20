Більше третини прокремлівської дезінформації націлено на Україну - ЄС

16:24 08 квітень Київ, Україна

Прокремлівські ЗМІ, як і в 2014 році, активізували поширення дезінформації проти України на тлі нарощування військ РФ на кордоні.

Про це повідомляє оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС в звіті EUvsDisinfo у четвер, 8 квітня.



Ситуація ще раз підкреслила "традиційний" фокус прокремлівських ЗМІ в Україні: з більш ніж 11 тисяч прикладів прокремлівської дезінформації, зібраних в базі даних EUvsDisinfo, понад 4100 націлені на Україну, заявили в ЄС.

"У міру того, як російська військова техніка і війська наближалися до України, прокремлівські ЗМІ посилювали дезінформаційні атаки, представляючи Україну в ролі як безжального агресора (який атакує свою територію!), так і нещасної маріонетки США; зображуючи Україну націоналістичною, до масштабів неминучого геноциду росіян на Донбасі, і заявляючи, що Україна навіть не є державою. Для деяких людей наявність двох переконань, що суперечать одне одному, може бути ознакою когнітивного дисонансу. Однак для прокремлівських ЗМІ це всього лише питання доставки індивідуальних повідомлень своїй цільовій аудиторії", - сказано в доповіді.

Крім того, на цьому тижні проросійські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ в порушенні мінських домовленостей, як це було і в попередні роки - прокремлівські медіа стверджують, що США нібито підштовхують Україну до конфронтації з Росією.

"Нібито спираючись на "передовий досвід", прокремлівські ЗМІ також передавали вельми емоційні повідомлення про маленького хлопчика, ймовірно, вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Звинувачення (які були спростовані незалежними російськими і українськими фахівцями з перевірки фактів) були поширені в російських державних ЗМІ і використані спікером російської Держдуми, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи", - додали експерти.

В Євросоюзі наголосили, що такий підхід схожий на історію про нібито "розп'ятого хлопчика", яку прокремлівські ЗМІ поширили ще в 2014 році заради розпалювання ненависті до українців.