Понад 90% підприємців отримають "карантинну" допомогу до кінця року

17:06 21 грудня Киев, Украина

Уряд обіцяє виплатити передбачену в зв'язку з посиленням карантину допомогу підприємцям до кінця 2020 року, а це майже 300 тисяч заявок, що надійшли через додаток «Дія».

Майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв'язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня. Це більше ніж 90% всіх заявок, що надійшли за минулий тиждень через додаток «Дія».

Про це повідомили на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

«Початок року - це завжди вихідні в зв'язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють досить повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб'єктів господарювання, які повинні отримати виплати. І зробити це потрібно до 8 січня. Це один із пріоритетів для уряду», - підкреслив глава держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.



Глава уряду повідомив, що сьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.

«До Пенсійного фонду вже передали кошти для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям», - сказав він.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання. Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку в зв'язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року ще до кінця 2020-го.



Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що виплати по максимуму будуть здійснювати до Нового року.