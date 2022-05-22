Понад 90% підприємців отримають "карантинну" допомогу до кінця року

Уряд обіцяє виплатити передбачену в зв'язку з посиленням карантину допомогу підприємцям до кінця 2020 року, а це майже 300 тисяч заявок, що надійшли через додаток «Дія».
Майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв'язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня. Це більше ніж 90% всіх заявок, що надійшли за минулий тиждень через додаток «Дія».
Про це повідомили на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.
Глава уряду повідомив, що сьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.
Глава уряду повідомив, що сьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті посиленого карантину з 8 січня.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання. Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку в зв'язку з майбутнім локдауном, запланованим на 8-24 січня 2021 року ще до кінця 2020-го.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що виплати по максимуму будуть здійснювати до Нового року.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що виплати по максимуму будуть здійснювати до Нового року.
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