Більше 30 дітей потонули в Україні за червень 2020

З початку червня на українських водоймах потонули понад 30 дітей у віці до 18 років. Трагічні події відбуваються як під час самостійного відвідування ними водойм, так і при наявності поруч батьків.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Причинами такої невтішної статистики рятувальники називають спеку, тривалі літні канікули і недостатній батьківський нагляд.
При чому, діти гинуть не тільки під час самостійного відвідування ставків і річок. За словами рятувальників, переважна кількість трагедій відбуваються мало не на очах у дорослих.
Основними умовами для безпечного відпочинку на воді є:
- правильний вибір місця для купання;
- суворе дотримання правил безпеки під час плавання;
- постійний контроль за дітьми з боку дорослих;
- відсутність алкогольних напоїв, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації.
Нагадаємо, всього за перший місяць літа потонули понад 100 українців.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі