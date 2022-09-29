Більше 30 дітей потонули в Україні за червень 2020

З початку червня на українських водоймах потонули понад 30 дітей у віці до 18 років. Трагічні події відбуваються як під час самостійного відвідування ними водойм, так і при наявності поруч батьків.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Причинами такої невтішної статистики рятувальники називають спеку, тривалі літні канікули і недостатній батьківський нагляд.

"На прикладі тривожної статистики, яка свідчить про те, що з початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей, Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як саме юні українці проводять своє дозвілля", - відзначили в ГСЧС.

При чому, діти гинуть не тільки під час самостійного відвідування ставків і річок. За словами рятувальників, переважна кількість трагедій відбуваються мало не на очах у дорослих.

"Тому, з метою попередження загибелі людей в літній період, рятувальники відзначають на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді", - закликали в ГСЧС.

Основними умовами для безпечного відпочинку на воді є:

правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

відсутність алкогольних напоїв, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації.

Нагадаємо, всього за перший місяць літа потонули понад 100 українців.