Понад 20 сіл Миколаївщини залишаються у російській окупації

12:44 21 квітня Київ, Україна

Станом на четвер, 21 квітня, в Миколаївській області під контролем військ РФ залишаються близько 20 сіл.

Про це голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив в інтерв'ю виданню Новий час.



Глава ОВА не може назвати точної кількості окупованих сіл, тому що лінія фронту постійно змінюється.



"На південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати, скільки, лінія фронту змінюється. Приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані — постачання йде з території Херсонської області. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які ми з ними домовляємось», – повідомив Кім.



За словами Кіма, дії окупантів позбавлені воєнної логіки.



Цілі у них хаотичні. Обстрілюють з території Херсонської області. Обстрілюють касетними боєприпасами, зі зброї типу Смерч, і крилатими ракетами, ось як Баштанкою по лікарні вони вдарили. Також обстрілюють із літаків ракетами. У Баштанці вдарили ракетою по опорній лікарні. Громадянські об'єкти та багатоповерхівки. Жодної логіки - просто обстріл мирних жителів", - додав глава ОВА.