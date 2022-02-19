Бій між Усиком і Джошуа санкціонований WBO

Український боксер у важкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться на рингу з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Бій відбудеться з дозволу Всесвітньої боксерської організації (WBO).

"WBO офіційно санкціонувала поєдинок Джошуа - Усик", - написав Красюк.

За його словами, сторони мають 10 днів на переговори. Поєдинок може відбутися 21 або 28 серпня. Серед потенційних місць проведення бою Красюк називав арену "Уемблі" в Лондоні.

Поєдинок став можливим після того, як американець Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд домігся проведення третього бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO). За словами промоутера Боба Арума, поєдинок відбудеться 24 липня. Спочатку Ф'юрі повинен був в серпні боксувати проти Джошуа, однак тепер цей бій відкладається.

Відзначимо, Ентоні Джошуа в 2017 році достроково переміг Володимира Кличка. Після цієї поразки Кличко завершив боксерську кар'єру.