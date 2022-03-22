Бойовики РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російські окупаційні війська за минулу добу, 22 червня, дев'ять разів порушили режим "тиші" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).
Бійці ЗСУ не зазнали втрат, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в середу, 23 червня.
Так, в районі Золотого-4 ворог здійснював обстріл українських позицій з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки відкривався вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В Красногорівці ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі Лебединського сепаратисти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Також з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем противник двічі здійснив обстріл поблизу Водяного на Приазов'ї.
Крім того, в напрямку Світлодарська були обстріляні позиції ООС з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
А в районі населених пунктів Мар'їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 і Орлан-3М з перетином лінії розмежування. Апарати були придушені засобами РЕБ.
Станом на ранок середи сепаратисти вже три рази порушили "тишу" на Донбасі.
В районі Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Майорська застосовувалися ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також в районі Південного зафіксований обстріл з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.
Бійці ЗСУ не зазнали втрат, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні в середу, 23 червня.
Так, в районі Золотого-4 ворог здійснював обстріл українських позицій з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки відкривався вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В Красногорівці ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі Лебединського сепаратисти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Також з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем противник двічі здійснив обстріл поблизу Водяного на Приазов'ї.
Крім того, в напрямку Світлодарська були обстріляні позиції ООС з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
А в районі населених пунктів Мар'їнка та Світлодарськ зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу Орлан-10 і Орлан-3М з перетином лінії розмежування. Апарати були придушені засобами РЕБ.
Станом на ранок середи сепаратисти вже три рази порушили "тишу" на Донбасі.
В районі Новоселівки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Майорська застосовувалися ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також в районі Південного зафіксований обстріл з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.
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