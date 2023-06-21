Бойовики цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 в Золотому

Як повідомляє прес-центр штабу ООС, за минулу добу на Донбасі бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Представники незаконних збройних формувань відкривали вогонь по українським військовим із заборонених Мінську домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели обстріл неподалік Богданівки, Невельського, Березового, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатівці і Авдіївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вони атакували сили ООС поблизу Луганського, Гладосове, Новгородського і Кримського.
Представники незаконних збройних формувань відкривали вогонь по українським військовим із заборонених Мінську домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели обстріл неподалік Богданівки, Невельського, Березового, Новотроїцького, Лебединського, Старогнатівці і Авдіївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вони атакували сили ООС поблизу Луганського, Гладосове, Новгородського і Кримського.
За даними розвідки, 29 травня українські військові поранили одного окупанта, відзначили в штабі.
"У вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 Золоте з станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації в черговий раз показали, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей. На ділянках розведення №1 і №3 режиму тиші дотримувалися ", - йдеться в повідомленні.
Після півночі російські збройні формування обстріляли позиції українських військових недалеко від населеного пункту Авдіївка. Без втрат з української сторони.
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