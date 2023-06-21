Бойовики цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 в Золотому

За даними розвідки, 29 травня українські військові поранили одного окупанта, відзначили в штабі."У вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення №2 Золоте з станкових протитанкових гранатометів. Такі провокації в черговий раз показали, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей. На ділянках розведення №1 і №3 режиму тиші дотримувалися ", - йдеться в повідомленні.Після півночі російські збройні формування обстріляли позиції українських військових недалеко від населеного пункту Авдіївка. Без втрат з української сторони.