Бойовики 5 разів порушили режим "тиші", поранений український боєць

10:46 28 травень Київ, Україна

Підконтрольні Російській Федерації незаконні військові формування продовжують обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил, так, з початку доби зафіксовано п'ять порушень «тиші», поранений український боєць.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - ще і з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.



У районі населеного пункту Гранітне ворог використовував великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.



У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.



Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил», - відзначили в штабі.

Відзначається, що про всі факти порушень Українська сторона Спільного центру з контролю і координації поінформувала представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.