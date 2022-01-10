Бойовики 11 разів порушили «тишу», загинув боєць ЗСУ

У зоні проведення ООС окупаційні війська РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.
Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Дослідне - ще і з протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу селища Майорське окупанти тричі обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.
В районі Кам'янки і Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових і протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали у відповідь вогонь.
Крім того, як нагадали в штабі, 27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми, несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми. Постраждалих доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації поінформовані представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстріли не зафіксовано.
Крім того, як нагадали в штабі, 27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми, несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми. Постраждалих доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації поінформовані представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстріли не зафіксовано.
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