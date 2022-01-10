Бойовики 11 разів порушили «тишу», загинув боєць ЗСУ

10:58 28 квітень Київ, Україна

У зоні проведення ООС окупаційні війська РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті ворожих обстрілів загинув боєць ЗСУ, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Дослідне - ще і з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу селища Майорське окупанти тричі обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.



В районі Кам'янки і Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових і протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - повідомили в штабі.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали у відповідь вогонь.



Крім того, як нагадали в штабі, 27 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми, несумісні з життям. Ще троє військовослужбовців отримали бойові травми. Постраждалих доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров'я задовільний.



Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації поінформовані представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.



Станом на 7 годину ранку, 28 квітня, обстріли не зафіксовано.