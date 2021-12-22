Блінкен і Кулеба провели зустріч у Брюсселі

Під час сьогоднішньої "живої" зустрічі в Брюсселі, Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу в підтримці євроатлантичної інтеграції України.
Про це держсекретар США повідомив в Twitter.
Він також повідомив, що під час переговорів з Кулебою висловив стурбованість у зв'язку з діями Росії на кордоні з Україною.
Крім того, Блінкен і Кулеба обговорили важливість реформ і боротьби з корупцією в Україні.
Кулеба назвав зустріч з Блінкеном "хорошою". Він акцентував, що говорили про ескалацію з боку Росії.
Крім того, Блінкен і Кулеба обговорили важливість реформ і боротьби з корупцією в Україні.
Кулеба назвав зустріч з Блінкеном "хорошою". Він акцентував, що говорили про ескалацію з боку Росії.
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