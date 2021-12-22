Блінкен і Кулеба провели зустріч у Брюсселі

17:53 13 квітень Київ, Україна

Під час сьогоднішньої "живої" зустрічі в Брюсселі, Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу в підтримці євроатлантичної інтеграції України.

Про це держсекретар США повідомив в Twitter.

"Я зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні, щоб обговорити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - написав Блінкен.

Він також повідомив, що під час переговорів з Кулебою висловив стурбованість у зв'язку з діями Росії на кордоні з Україною.



Крім того, Блінкен і Кулеба обговорили важливість реформ і боротьби з корупцією в Україні.



Кулеба назвав зустріч з Блінкеном "хорошою". Він акцентував, що говорили про ескалацію з боку Росії.