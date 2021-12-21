Бізнесмена не пустили до влади: Кабмін не буде рекомендувати Міщенко в губернатори

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив про те, що бізнесмен Валерій Міщенко НЕ буде рекомендований Кабміном на посаду губернатора Кіровоградської обласної держадміністрації ..

Нагадаємо! Міщенко, анонсуючи план роботи в області сказав наступне: "В першу чергу потрібно розібратися з фінансовими потоками, куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються".

П'ятого серпня Кабмін погодив кандидатуру Міщенко, але потім вирішив не давати йому рекомендацію. Про це Немчинов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook наступне:

"Уряд не буде рекомендувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА. Таке рішення ми прийняли після заслуховування кандидата Міщенко на засіданні Кабінету міністрів ", - написав він.

Міністр вважає, що репутація глав ОДА повинна бути кришталево чистою і мати підтримку в своєму регіоні.

"Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більш того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу. Отримавши всю інформацію, члени Кабінету міністрів прийшли до висновку не рекомендувати Валерія Міщенка на призначення на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації ", - додав міністр.

За даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб підприємців, Міщенко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агрокомлекс" (Кіровоградської обл.), ТОВ "Плиски-Агро" (Чернігівської обл.), ТОВ "Баловне" (Миколаївської обл.), А також ТОВ " Мисливське господарство "Плисецьке" (Чернігівської обл.), ТДВ "Устинівський Райагрохім", ТОВ "Устинівський зернокомплекси" і ТОВ "Нива" (всі - Кіровоградської обл.) та інших.