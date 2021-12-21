Бізнесмена не пустили до влади: Кабмін не буде рекомендувати Міщенко в губернатори

13:16 12 серпень Київ, Україна

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив про те, що бізнесмен Валерій Міщенко НЕ буде рекомендований Кабміном на посаду губернатора Кіровоградської обласної держадміністрації ..

Нагадаємо! Міщенко, анонсуючи план роботи в області сказав наступне: першу чергу потрібно розібратися з фінансовими потоками, куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються".

П'ятого серпня Кабмін погодив кандидатуру Міщенко, але потім вирішив не давати йому рекомендацію. Про це Немчинов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook наступне:

"Уряд не буде рекомендувати кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА. Таке рішення ми прийняли після заслуховування кандидата Міщенко на засіданні Кабінету міністрів ", - написав він.

Міністр вважає, що репутація глав ОДА повинна бути кришталево чистою і мати підтримку в своєму регіоні.

"Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більш того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу. Отримавши всю інформацію, члени Кабінету міністрів прийшли до висновку не рекомендувати Валерія Міщенка на призначення на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації ", - додав міністр.

За даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб підприємців, Міщенко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агрокомлекс" (Кіровоградської обл.), ТОВ "Плиски-Агро" (Чернігівської обл.), ТОВ "Баловне" (Миколаївської обл.), А також ТОВ " Мисливське господарство "Плисецьке" (Чернігівської обл.), ТДВ "Устинівський Райагрохім", ТОВ "Устинівський зернокомплекси" і ТОВ "Нива" (всі - Кіровоградської обл.) та інших.