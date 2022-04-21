Бізнес під час карантину: Володимир Зеленський представив низку заходів підтримки

Уряд, у зв'язку з карантинними
обмеженнями, підготував законопроєкти, реалізація яких забезпечить економічну підтримку громадян і бізнесу.
Про це заявив глава держави в своєму відеозверненні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі
у вівторок, 24 листопада.
"Минулого тижня я доручив уряду розробити заходи для економічної підтримки людей і бізнесу. У суботу та неділю, коли у всіх був карантин вихідного дня, у нас був брейн-шторм вихідного дня. Був пошук інструментів, складні розрахунки, аналіз ефективності і впливу на бюджет і багато іншого", - повідомив Зеленський.
Найближчим часом до парламенту буде подано законопроєкти, які передбачатимуть наступне:
Одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.
"Якщо ви ФОП і змушені закрити свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - зазначив президент.
Як це зробити?
1️⃣Зайти в додаток "Дія".
2️⃣Ввести дані.
3️⃣Ввести номер банківської карти.
Одноразова матеріальна допомога суб'єктам господарської діяльності для збереження робочих місць.
"Якщо ви власник кав'ярні і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, але деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума пропорційна часу простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", - говорить президент.
Компенсація виплат на сплату Єдиного соціального внеску.
"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримуєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Наприклад, невелика кав'ярня, де працює п'ять осіб, отримає компенсацію приблизно 8-10 тисяч гривень", - зазначив Зеленський.
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