Бізнес під час карантину: Володимир Зеленський представив низку заходів підтримки

16:12 24 листопада Київ, Україна

Уряд, у зв'язку з карантинними обмеженнями, підготував законопроєкти, реалізація яких забезпечить економічну підтримку громадян і бізнесу.

Про це заявив глава держави в своєму відеозверненні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 24 листопада.

"Минулого тижня я доручив уряду розробити заходи для економічної підтримки людей і бізнесу. У суботу та неділю, коли у всіх був карантин вихідного дня, у нас був брейн-шторм вихідного дня. Був пошук інструментів, складні розрахунки, аналіз ефективності і впливу на бюджет і багато іншого", - повідомив Зеленський.

Найближчим часом до парламенту буде подано законопроєкти, які передбачатимуть наступне:



Одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

"Якщо ви ФОП і змушені закрити свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень", - зазначив президент.



Як це зробити?



1️⃣Зайти в додаток "Дія".

2️⃣Ввести дані.

3️⃣Ввести номер банківської карти.

Одноразова матеріальна допомога суб'єктам господарської діяльності для збереження робочих місць.

"Якщо ви власник кав'ярні і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, але деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума пропорційна часу простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", - говорить президент.

Компенсація виплат на сплату Єдиного соціального внеску.