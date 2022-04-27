"Бізнес без бар'єрів": Олена Зеленська запросила до діалогу великі компанії

17:08 27 листопада Київ, Україна

Ініціатива Олени Зеленської «Бізнес без бар'єрів» покликана усунути перешкоди у працевлаштуванні тих, кого роботодавці зазвичай беруть неохоче, також вона дозволить розробити продукти і послуги, які будуть доступні всім суспільним групам.

Українські та міжнародні компанії приєдналися до ініціативи першої леді, підписавши декларацію про усунення бар'єрів в бізнесі.

«Щодня тисячі українців живуть за бар'єрами: відчувають труднощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі і спілкуванні. Щоб виправити цю ситуацію, я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементують кращі безбар'єрні рішення в свої бізнес-процеси. Наша мета - усунути бар'єри в бізнесі», - розповіла Олена Зеленська.

За словами першої леді, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні - це складний, комплексний і системний процес. Він залежить як від законодавства і дій держави, так і від компаній і самих людей.

«На мою думку, ініціатива Олени Зеленської «Бізнес без бар'єрів» має хороші перспективи. Інклюзія - це рух в бік реалізації в Україні європейських цінностей. Для введення безбар'єрності в Україні необхідні спільні зусилля не тільки держави і громадянського суспільства, а й бізнесу. У Ощадбанку є чимало досвіду в цій сфері, ми готові поділитися своїми напрацюваннями з колегами», - прокоментував ініціативу Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

«Високий рівень інклюзії - як правило, прерогатива успішних держав. Україна тільки стала на цей шлях, попереду багато роботи: від розвитку інфраструктури до зміни підходів у побудові бізнес-процесів і повного перезавантаження менталітету людей. Ми як компанія з 65-тисячним колективом і п'ятьма мільйонами клієнтів по всій країні як ніхто розуміємо свою відповідальність в цьому процесі. Ми підтримуємо ініціативу першої леді з розвитку інклюзивного суспільства і раді, що питання безбар'єрності та рівних прав для всіх груп населення в Україні піднімається на найвищому державному рівні», - зазначила заступниця генерального директора Укрпошти Лілія Бушина.

Олена Зеленська та представники компаній домовилися до кінця поточного року зафіксувати досягнення і визначитися з планами на найближчі роки з розвитку безбар'єрності в бізнесі.

«Навесні ми зустрінемося знову і поділимося тим, що вже вдалося інтегрувати в бізнес-процеси, і залучимо нові компанії до діалогу. Безбар'єрність повинна бути суспільною нормою», - заохотила перша леді.

Декларацію підписали представники компаній: «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЕК, Socar, work.ua, АТБ, Danone. За бажанням до ініціативи «Бізнес без бар'єрів» може приєднатися будь-яка компанія, яка вже сьогодні готова імплементувати принципи безбар'єрного ведення бізнесу.