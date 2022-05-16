Битва за Америку: Байден набрав необхідні голоси виборців

У тривалій суперечці про підсумки президентських виборів в США поставлено крапку, за результатами голосування колегії вибірників, кандидат від Демократичної партії Джо Байден отримав 306 голосів, Дональд Трамп - 232.
Про це повідомляє CNN 15 грудня.
Вийшовши до журналістів після голосування, член Палати представників Конгресу США Малкольм Кеньятта, демократ з Філадельфії і один з 20 прихильників Байдена в Пенсильванії, назвав це "хорошим днем для американської демократії". У зв'язку з минулим голосуванням "суперпредставників", Кеньятта зазначив: "Це доказ того, що наша виборча система працює".
Цей результат потрібно 6 січня затвердити Конгресу США на спільному засіданні Сенату і Палати представників, після остаточного підрахунку голосів виборців. Завершальним етапом виборів повинна стати інавгурація президента, який 20 січня приносить присягу і вступає на посаду.
Уточнимо, що згідно з американською системою проведення президентських виборів, звичайні виборці фактично голосують за "виборців", які, в свою чергу, офіційно голосують за кандидатів тільки через кілька тижнів після самих виборів.
Уточнимо, що згідно з американською системою проведення президентських виборів, звичайні виборці фактично голосують за "виборців", які, в свою чергу, офіційно голосують за кандидатів тільки через кілька тижнів після самих виборів.
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