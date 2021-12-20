Біткойн почав підніматися в ціні

11:15 28 липень Київ, Україна

Починаючи з серпня 2019 року ціна біткойнов, перший раз піднялася вище позначки в $ 11 тис. Експерти пов'язують зростання вартості з дозволом американським банкам володіти від імені клієнтів активами криптовалюта, виданими Регулятором національних банків США.

За даними Coinmarketcap. на 1:14 мск курс біткойнов досяг $ 11 234. Капіталізація ринку біткойнов, згідно з даними порталу, склала $ 207,2 млрд.

Біткойн - децентралізована система однойменної криптовалюта на основі технології блокчейн, яку може "добувати" (емітувати) будь-який користувач - учасник системи. Для цього потрібно створювати нові блоки системи.

Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року її автором (можливо, колективом авторів) під псевдонімом Сатоси Накамото, але пік популярності біткойнов стався лише в останні роки. Емісія біткойнов природним чином обмежена, і зараз велика частина біткойнов вже "здобута".