Безробіття в Україні зростає - на 1 робоче місце 6 осіб

Державний центр зайнятості опублікував дані по безробіттю в 2020 році. Станом на початок жовтня в Україні на 62% безробітних більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

"Станом на 1 жовтня 2020 кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, склала 433 тис. осіб, що на 62% більше, ніж на відповідну дату минулого року", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, склала 68 тис. одиниць, що на 32% менше, ніж на 1 жовтня 2019 року.

"Отже, дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається істотним. Станом на 1 жовтня 2020 року, в середньому по Україні на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних (на 1 жовтня 2019 - 3 особи)", - додали в повідомленні.

Як повідомляли в Державному центрі зайнятості раніше, з початку карантину, з 12 березня, статус безробітного в Україні отримали 525 тисяч осіб, показник на 53% вищий, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільш потрібними спеціальностями, за даними столичного центру зайнятості, є водії автотранспортних засобів, контролери та слюсарі-ремонтники.