Безпечний і ефективний: європейські країни відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

Після звіту Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), згідно з яким зв'язок між препаратом AstraZeneca і випадками тромбозу не знайдено, країни почали масово відновлювати вакцинацію цим препаратом.
Вона підкреслила, що AstraZeneca ефективно захищає від COVID-19, а також дозволяє знизити ризики тяжкого перебігу хвороби. У той самий час повністю виключити зв'язок між випадками тромбозу і вакциною фахівцям не вдалося, тому регулятор продовжить відстежувати такі тенденції.
На тлі даної заяви, низка країн оголосила про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.
Так, вже сьогодні, 19 березня, вакцинацію препаратом AstraZeneca відновлять Болгарія, Литва, Латвія, Італія, Франція, Німеччина та Кіпр, також про плани оголосити про відновлення вакцинації заявили в Ірландії.
У свою чергу, Нідерланди, Португалія і Іспанія, відновлять щеплення з наступного тижня.
На тлі даної заяви, низка країн оголосила про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.
Так, вже сьогодні, 19 березня, вакцинацію препаратом AstraZeneca відновлять Болгарія, Литва, Латвія, Італія, Франція, Німеччина та Кіпр, також про плани оголосити про відновлення вакцинації заявили в Ірландії.
У свою чергу, Нідерланди, Португалія і Іспанія, відновлять щеплення з наступного тижня.
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