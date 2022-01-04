Без параду, але з Маршем зазначив Київ День незалежності

Сьогодні, в день святкування Незалежності України, відбувся запланований раніше Марш захисників. Урочиста хода проходить з 11:00 до 13:30, а потім почнеться народне віче на Майдані Незалежності. Також учасники Маршу і гості проведуть акцію "Патріотичне слово".

Від парку імені Шевченка колони ветеранів АТО і ООС, волонтери та активісти пройдуть ходою Хрещатиком до Михайлівського монастиря.

Очолюють марш матері загиблих учасників бойових дій.

Свою окрему колону в марші сформували також прихильники обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В руках вони тримають великий плакат з написом - "Муки невинних провокують повстання", на якому зображені фотографії Яни Дугаров, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко.

Поруч чергують поліція, поліція діалогу, медичні бригади.

Нагадаємо, через пандемію коронавируса в цьому році урочистості до Дня Незалежності обмежені. Зокрема, замість Майдану заходи за участю президента Володимира Зеленського відбулися на Софійській площі.