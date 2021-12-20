Берлін намагається відмовити Вашингтон від санкцій по Північному потоку -2

Переслідуючи свої економічні інтереси, німецький уряд всіляко намагається сприяти завершенню будівництва Північного потоку-2. Як відкрито зізнався недавно журналістам міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер, в планах Німеччини варто проведення зустрічі з керівниками США для пошуку можливості відмови Вашингтона від санкцій щодо СП-2.

"Ми як і раніше сподіваємося на те, що справа не дійде до цих санкцій. Ми в будь-який час готові до переговорів, щоб не допустити ескалації ", - сказав міністр.

Альтмайер наполягає, що причин для прийняття Вашингтоном обмежувальних заходів проти учасників проекту немає: транзит газу через Україну забезпечений, а на півночі Німеччини будуються термінали для прийому СПГ зі США з метою диверсифікувати поставки палива.

"В іншому я сподіваюся і очікую, що всі сторони будуть дотримуватися норм міжнародного права", - підкреслив представник уряду ФРН.

Як відомо, Держдеп включив Північний потік-2 і Турецький потік в список проектів, на які поширюються санкції закону США «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA)».

Дані санкції увійшли в план оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня.

Документ передбачає введення санкцій відносно іноземних осіб та компаній, які сприяють оренді, продажу та надання судів, що здійснюють будівництво газопроводів.