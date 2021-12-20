Берлін намагається відмовити Вашингтон від санкцій по Північному потоку -2

Переслідуючи свої економічні інтереси, німецький уряд всіляко намагається сприяти завершенню будівництва Північного потоку-2. Як відкрито зізнався недавно журналістам міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер, в планах Німеччини варто проведення зустрічі з керівниками США для пошуку можливості відмови Вашингтона від санкцій щодо СП-2.
Альтмайер наполягає, що причин для прийняття Вашингтоном обмежувальних заходів проти учасників проекту немає: транзит газу через Україну забезпечений, а на півночі Німеччини будуються термінали для прийому СПГ зі США з метою диверсифікувати поставки палива.
Як відомо, Держдеп включив Північний потік-2 і Турецький потік в список проектів, на які поширюються санкції закону США «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA)».
Дані санкції увійшли в план оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік, який починається з 1 жовтня.
Документ передбачає введення санкцій відносно іноземних осіб та компаній, які сприяють оренді, продажу та надання судів, що здійснюють будівництво газопроводів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі