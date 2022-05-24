Берлін призначив уповноваженого з питань транзиту газу через Україну

09:20 19 серпня Киев, Украина

Очевидно, для того, щоб виконати свої зобов'язання відповідно до угоди з США щодо врегулювання спору навколо російського газопроводу Північний потік-2, уряд Німеччини офіційно призначив уповноваженого з питань транзиту газу по території України. Ним став Георг Вальдерзее. Це стало відомо з повідомлення Міністерства економіки та енергетики ФРН.

Вальдерзее раніше вже виконував обов'язки уповноваженого німецького уряду з питань транзиту газу Україною в 2019 році. Тоді проходили переговори про продовження контракту про транзит.

Перед посередником поставлена задача - досягти продовження контракту на транзит газу, який буде відповідати інтересам всіх сторін.

Крім того, в німецькому уряді обіцяють докласти всіх зусиль для "продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років". Відомо, що дія чинного контракту закінчується в кінці 2024 року.

Проєктом Північний потік-2 передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України.

Зеленський переконаний, що після запуску Північного потоку-2 Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.