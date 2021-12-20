Бердянськ: Підлітки отруїлися пивом

У Бердянську, в результаті вживання великої кількості слабоалкогольних напоїв, з діагнозом алкогольне отруєння госпіталізовані двоє підлітків, 14 і 16 років.
Як виявилося, підлітки вживали алкогольні і слабоалкогольні напої у великих кількостях.
Кричущий інцидент стався на початку липня поточного року в курортному Бердянську. Вночі на вулиці Довганюка підліткам стало погано і вони викликали "швидку" допомогу. З діагнозом алкогольне отруєння вони були госпіталізовані. З'ясувалося, що підлітки вживали пиво. За даним фактом було ініційовано розгляд.
У середу, 22 липня, дане питання розглянули члени адмкоміссіі міськвиконкому. Як виявилося, 14-річна дівчина, 16-річний хлопець і їх 18-річний знайомий гуляли по місту кілька годин поспіль, при цьому набуваючи різні алкогольні напої в різних торгових точках. Організми підлітків просто не витримали колосального навантаження і у них було діагностовано гострий алкогольне отруєння.
На найстаршого хлопця було складено адмінпротокол за статтею 180 КУпАП: "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". Йому загрожує накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як виявилося, підлітки вживали алкогольні і слабоалкогольні напої у великих кількостях.
Кричущий інцидент стався на початку липня поточного року в курортному Бердянську. Вночі на вулиці Довганюка підліткам стало погано і вони викликали "швидку" допомогу. З діагнозом алкогольне отруєння вони були госпіталізовані. З'ясувалося, що підлітки вживали пиво. За даним фактом було ініційовано розгляд.
У середу, 22 липня, дане питання розглянули члени адмкоміссіі міськвиконкому. Як виявилося, 14-річна дівчина, 16-річний хлопець і їх 18-річний знайомий гуляли по місту кілька годин поспіль, при цьому набуваючи різні алкогольні напої в різних торгових точках. Організми підлітків просто не витримали колосального навантаження і у них було діагностовано гострий алкогольне отруєння.
На найстаршого хлопця було складено адмінпротокол за статтею 180 КУпАП: "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". Йому загрожує накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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