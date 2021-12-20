Білий дім озвучив деталі розмови Байдена і Зеленського

Відбувся довгоочікуваний телефонний діалог Джозефа Байдена і Володимира Зеленського. Лідери країн обговорили кілька нагальних проблем, таких як агресія Росії на сході України, пандемія і боротьба з корупцією.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому в п'ятницю, 2 квітня.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - йдеться в повідомленні.
Також Байден запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією та реалізації реформ.
"Він підкреслив прихильність своєї адміністрації активізації нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України", - йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.
Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.
"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - йдеться в повідомленні.
Також Байден запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією та реалізації реформ.
"Він підкреслив прихильність своєї адміністрації активізації нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України", - йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.
Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.
У свою чергу, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив агентству Інтерфакс-Україна, що Байден в 50-хвилинній розмові із Зеленським запевнив у підтримці проведених в Україні реформ.
Він додав, що Зеленський запросив президента США взяти участь в саміті Кримської платформи.
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