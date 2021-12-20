Білий дім озвучив деталі розмови Байдена і Зеленського

18:42 02 квітень Київ, Україна

Відбувся довгоочікуваний телефонний діалог Джозефа Байдена і Володимира Зеленського. Лідери країн обговорили кілька нагальних проблем, таких як агресія Росії на сході України, пандемія і боротьба з корупцією.





"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму", - йдеться в повідомленні.



Також Байден запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією та реалізації реформ.



"Він підкреслив прихильність своєї адміністрації активізації нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України", - йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.



Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Білого дому в п'ятницю, 2 квітня.Також Байден запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією та реалізації реформ."Він підкреслив прихильність своєї адміністрації активізації нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України. Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних устремлінь України", - йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США і України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.

"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав Зеленський в Twitter.

У свою чергу, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив агентству Інтерфакс-Україна, що Байден в 50-хвилинній розмові із Зеленським запевнив у підтримці проведених в Україні реформ.

Джозеф Байден у розмові з Володимиром Зеленським запевнив співрозмовника в підтримці проведених в Україні реформ. За словами президента США, у нього є повна інформація про те, що відбувається в Україні і навколо неї. Він запевнив, що США не залишать Україну без підтримки. Це була хороша розмова. Вона тривала близько 50-и хвилин", - повідомив Єрмак.

Він додав, що Зеленський запросив президента США взяти участь в саміті Кримської платформи.