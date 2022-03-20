Білий дім оголосив список країн, які отримають COVID-вакцини, серед них Україна

07:41 22 червня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки оголосили план розподілу 55 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, які Байден обіцяв виділити всьому світу до кінця червня.

Про це заявила на брифінгу в Білому домі прессекретарка адміністрації президента США Джен Псакі 21 червня.

«Сьогодні адміністрація Байдена-Харріс оголошує список розподілу 55 мільйонів з 80 мільйонів доз американських вакцин з метою припинення пандемії», - заявила Псакі.

Американський уряд продовжує докладати зусиль для подолання пандемії всередині Сполучених Штатів, а також веде переговори з виробниками щодо закупівлі вакцин для інших країн.



Тим часом в офіційному повідомленні Білого дому зазначається, що 41 мільйон з 55-и мільйонів доз препаратів буде розподілятися через міжнародний механізм COVAX. Решта 14 мільйонів передаються безпосередньо в країни, які потребують цього найбільше. Серед них і Україна.