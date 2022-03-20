Білий дім оголосив список країн, які отримають COVID-вакцини, серед них Україна

07:41 22 червня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки оголосили план розподілу 55 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, які Байден обіцяв виділити всьому світу до кінця червня.
 
Про це заявила на брифінгу в Білому домі прессекретарка адміністрації президента США Джен Псакі 21 червня.
«Сьогодні адміністрація Байдена-Харріс оголошує список розподілу 55 мільйонів з 80 мільйонів доз американських вакцин з метою припинення пандемії», - заявила Псакі.
Американський уряд продовжує докладати зусиль для подолання пандемії всередині Сполучених Штатів, а також веде переговори з виробниками щодо закупівлі вакцин для інших країн.

Тим часом в офіційному повідомленні Білого дому зазначається, що 41 мільйон з 55-и мільйонів доз препаратів буде розподілятися через міжнародний механізм COVAX. Решта 14 мільйонів передаються безпосередньо в країни, які потребують цього найбільше. Серед них і Україна.
«Приблизно 14 мільйонів - або 25% з цих 55 мільйонів вакцин - будуть розподілені на основі регіональних пріоритетів, а також між іншими одержувачами, такими як Колумбія, Аргентина, Гаїті, інші країни Карибського співтовариства, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Панама, Афганістан, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Південна Африка, Нігерія, Кенія, Гана, Кабо-Верде, Єгипет, Йорданія, Ірак, Ємен, Туніс, Оман, Західний берег і Газа, Україна, Косово, Грузія, Молдова, а також Боснія», - повідомили в Білому домі.