Білий дім готовий відкрити двері НАТО для України

Як заявив в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, США готові відкрити двері НАТО для України, але, щоб увійти в них, українській державі потрібно провести необхідні реформи.
Він зазначив, що Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.
Представник Держдепу нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.
Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що будь-який тиск з боку Росії не змінить курс України на вступ до НАТО.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в НАТО підтримують прагнення України до членства. Ескалація з боку РФ є системною і найбільш масштабною за останні роки, представляючи загрозу для європейської системи безпеки і регіону Чорного моря, додав міністр.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі