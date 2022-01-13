Білий дім готовий відкрити двері НАТО для України

11:08 01 травень Київ, Україна

Як заявив в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, США готові відкрити двері НАТО для України, але, щоб увійти в них, українській державі потрібно провести необхідні реформи.

Він зазначив, що Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.

"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкриті для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав Рікер.

Представник Держдепу нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної України", - підкреслив Рікер, додавши, що США будуть продовжувати взаємодію з українською стороною.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що будь-який тиск з боку Росії не змінить курс України на вступ до НАТО.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в НАТО підтримують прагнення України до членства. Ескалація з боку РФ є системною і найбільш масштабною за останні роки, представляючи загрозу для європейської системи безпеки і регіону Чорного моря, додав міністр.