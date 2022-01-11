Білоруський лелека під крилом двоголового орла

Своїм визнанням виборів в Білорусі легітимними, а Олександра Лукашенка переможцем, Володимир Путін ще сильніше ставить Білорусь у залежне становище. На тлі загального обурення доброта Москви може здатися мінському правителю дійсно єдиною і міцною захистом. Але не важко здогадатися, що не для захисту навис «російський двоголовий хижак» над наївним «білим лелекою». У нього на цей рахунок свої плани.

Ось що говорить Путін про минулі вибори, зазначивши, що вже привітав Лукашенка з перемогою.

"Ми виходимо з того, що вибори відбулися. Я відразу це зробив, ми визнали їх легітимність ", - сказав він.

Путін вважає, що є підстави сумніватися в чесності тих, хто не згоден з результатами виборів в Білорусі.

Також Путін заявив, що білоруська влада запрошували представників ОБСЄ на вибори в якості спостерігачів, але ті не приїхали. За його словами, це наводить на думку, що позиція за результатами цих виборів була заготовлена заздалегідь.

Одним словом, за досить нав'язливому (для Лукашенка) думку, весь світ налаштований проти чесного батька, все вороги.

Раніше Путін заявив, що підготував резерв силовиків для Білорусі.

"Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю ", - сказав президент.

Їх відправлять в Білорусь, тільки якщо "екстремістські елементи" почнуть розбій.

Судячи з того, що боротьба з «неугодними» йде в Білорусі повним ходом, введення російських силовиків залежить лише від команди господаря Кремля. Тут Путін знову тримає ситуацію.

Путін пообіцяв захистити суверенітет Білорусі згідно договренностям.

"Там є відповідні статті, які говорять про те, що всі держави-члени (...) Союзної держави, там всього дві держави учасника - Росія і Білорусь - повинні надавати одна одній допомогу і в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і в захисті стабільності. Там так і написано ", - сказав президент Росії. "Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання", - додав він.

Звичайно ж, в Союзній державі глава один. І це не Лукашенко.

Не забувши похвалити себе, Путін зазначив, що Росія поводиться набагато стриманіше і нейтральнішою, ніж США і європейці.

На процеси в Білорусі, на думку Путіна, хочуть впливати ззовні заради певних політичних інтересів. Згадаймо, хто голосніше за всіх кричить «тримай злодія!».

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що, згідно з його домовленостями з Путіним, при першому ж запиті Росія надасть допомогу щодо забезпечення безпеки в Білорусі