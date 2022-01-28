Білоруські прикордонники порушили права українського посла

У мережі з'явилося відео, що підтверджує випадок порушення прикордонниками Білорусі недоторканності посла України. Віденська конвенція, яку також підписала свого часу РБ, передбачає недоторканність дипломатів і заборону на огляд їхнього багажу, що власне й порушили білоруси.

Нагадаємо, посол України в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після відкликання в Києві. Він розповів про провокації білоруських прикордонників та антиукраїнську риторику офіційного Мінська.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між Україною та Білоруссю "поставлені на паузу". Вони будуть відновлені, лише коли ситуація не буде шкодити репутації України.