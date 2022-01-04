Білоруська армія приведена в бойову готовність

На переконання президента Білорусі Олександра Лукашенка, над країною нависла нова загроза. І ця загроза вже зовнішня. Президента насторожує присутність контингенту НАТО в країнах Прибалтики і Польщі. Тому, для захисту західних рубежів країни, був відданий наказ про приведення основних підрозділів армії в повну бойову готовність. Рішення було прийнято під час наради з керівництвом силового блоку в Гродно.

"Вперше за чверть століття довелося приймати найсерйозніше рішення, приводячи основні частини Збройних Сил в повну бойову готовність і перекидаючи війська на західний напрямок", - сказав Лукашенко.

До внутрішньої ситуації в Білорусі "додався зовнішній фактор", стверджує Лукашенко, зокрема, це "ворушіння" військ НАТО.

"Навіть не сказав би, що всередині країни. Перш за все, це Мінськ. Навіть не хочу тут Гродно називати з позиції сьогоднішнього дня. Проте, що мене найбільше турбує, - до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі і Литви ", - продовжив Лукашенко.

Як вважає президент Білорусі, мета його опонентів - "відволікти від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні". Лукашенко також вказав на небезпеку з боку НАТО і доручив захистити Гродно.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко анонсував "найжорсткіші заходи" щодо захисту Білорусі. Олександр Лукашенко доручив міністру оборони вжити заходів "щодо захисту територіальної цілісності" Білорусі.

Також МВС Білорусі звинувачує 46 громадян країни в насильстві по відношенню до силовиків. У ДАІ Білорусі заявили, що за весь час протестів в республіці було скоєно вісім наїздів автомобілів на співробітників міліції, постраждало 12 осіб.