Білоруська армія приведена в бойову готовність

На переконання президента Білорусі Олександра Лукашенка, над країною нависла нова загроза. І ця загроза вже зовнішня. Президента насторожує присутність контингенту НАТО в країнах Прибалтики і Польщі. Тому, для захисту західних рубежів країни, був відданий наказ про приведення основних підрозділів армії в повну бойову готовність. Рішення було прийнято під час наради з керівництвом силового блоку в Гродно.
До внутрішньої ситуації в Білорусі "додався зовнішній фактор", стверджує Лукашенко, зокрема, це "ворушіння" військ НАТО.
Як вважає президент Білорусі, мета його опонентів - "відволікти від внутрішньої ситуації і напружити на зовнішньому кордоні". Лукашенко також вказав на небезпеку з боку НАТО і доручив захистити Гродно.
Нагадаємо, що раніше Лукашенко анонсував "найжорсткіші заходи" щодо захисту Білорусі. Олександр Лукашенко доручив міністру оборони вжити заходів "щодо захисту територіальної цілісності" Білорусі.
Також МВС Білорусі звинувачує 46 громадян країни в насильстві по відношенню до силовиків. У ДАІ Білорусі заявили, що за весь час протестів в республіці було скоєно вісім наїздів автомобілів на співробітників міліції, постраждало 12 осіб.
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