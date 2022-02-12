Білорусь вводить транспортний збір за перетин державних кордонів

11:22 20 травень Київ, Україна

За перетин державних кордонів Білорусі буде стягуватися транспортний збір, відповідне рішення введено в силу Гомельською міською радою та буде діяти протягом півтора року.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.



Відзначається, що місцевий збір в цілому вводиться на території Гомельської і Гродненської областей з 1 червня 2021 до 1 січня 2023 року за перетин кордону, в тому числі українсько-білоруського, під час виїзду з РБ.



Оплата буде здійснюватися за один транспортний засіб, який буде виїжджати з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів в ньому.



Ставка збору встановлена в розмірі 1 базової величини (29 білоруських рублів, що становить орієнтовно понад 300 грн).



Сплата місцевого збору буде здійснюватися водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетину (в установі банку) або при перетині кордону (безпосередньо в пункті пропуску). При цьому білоруська сторона відзначає, що збір необхідно сплатити в доходи відповідного обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він буде вважатися не оплаченим.



У той самий час, білоруська сторона визначила, що від сплати місцевого збору звільнені особи, які прямують на транспортних засобах транзитом через територію Республіки Білорусь.