Білорусь ввела режим ліцензування на імпорт низки українських товарів
17:15 28 травень Київ, Україна
Стало відомо, що уряд Білорусі прийняв постанову про введення ліцензування на імпорт товарів з України. Свої коментарі з цього приводу сьогодні, 28 травня, опублікував в Facebook торговий представник України Тарас Качка.
За його словами, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.
"Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292. Рішення набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців. Такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - пояснив Качка.
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