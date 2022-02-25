Білорусь ввела режим ліцензування на імпорт низки українських товарів

17:15 28 травень Київ, Україна

Стало відомо, що уряд Білорусі прийняв постанову про введення ліцензування на імпорт товарів з України. Свої коментарі з цього приводу сьогодні, 28 травня, опублікував в Facebook торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.