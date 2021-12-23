Білорусь: українців відпустили після ноти протесту

Під час вуличних протестів у Мінську, 12 серпня, були затримані волонтери-журналісти Костянтин Реуцький і Євген Васильєв. Для захисту своїх громадян, Україна направила в Білорусь дві ноти протесту, після чого затримані були відпущені.

Про їх звільнення, в п'ятницю 14 серпня, повідомила Білоруська асоціація журналістів.

"Українські журналісти Реутська і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно", - йдеться в повідомленні в Телеграм.

Проте, на даний момент 10 журналістів в різних регіонах Білорусі залишаються у в'язницях.

Раніше заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі Громадського радіо повідомив, що досягнута домовленість про звільнення одного затриманого українця після сплати штрафу в Білорусі. Про кого саме йшлося він не сказав.

На даний момент затриманими в Білорусі залишаються щонайменше двоє українців.