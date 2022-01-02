Білорусь під загрозою громадянської війни. Чи введуть в країну війська?

Протести в Білорусі переходять в жорстке політичне русло. Подальші дії урядової влади, спрямовані на втручання збройних сил, стає все більш очікуваними. Так, сьогодні з білоруських засобів інформації стало відомо про який відбувся закритій нараді керівників підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил.

На думку міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, протести в республіці можуть перерости в громадянську війну або військовий конфлікт. І в такій ситуації необхідна стійка армія, яка підтримає чинну владу президента. Адже якщо, на думку міністра, армія перейде на сторону народу, країні загрожує розвал.

"Ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність. Наше завдання - не допустити ", - заявив Хренін, за даними видання.

Також міністр підкреслив, що держава розвалити неможливо, поки армія не перейде на бік протестуючих громадян.

"Треба боротися, якщо треба - і зі зброєю. За країну, за себе, за наші сім'ї ", - закликав Хренін.

Під час бесіди глава Міноборони порівняв армію вартового, котрий "готовий зробити постріл вгору, щоб зупинити порушника і не стріляти на поразку".

"І в разі виконання всіх команд годинним, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження", - заявив він.

Нагадаємо, в Євросоюзі заявили про небажання повторення українського сценарію в Білорусі і закликали до діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством республіки.