Білорусь під загрозою громадянської війни. Чи введуть в країну війська?

Протести в Білорусі переходять в жорстке політичне русло. Подальші дії урядової влади, спрямовані на втручання збройних сил, стає все більш очікуваними. Так, сьогодні з білоруських засобів інформації стало відомо про який відбувся закритій нараді керівників підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил.
На думку міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, протести в республіці можуть перерости в громадянську війну або військовий конфлікт. І в такій ситуації необхідна стійка армія, яка підтримає чинну владу президента. Адже якщо, на думку міністра, армія перейде на сторону народу, країні загрожує розвал.
Також міністр підкреслив, що держава розвалити неможливо, поки армія не перейде на бік протестуючих громадян.
Під час бесіди глава Міноборони порівняв армію вартового, котрий "готовий зробити постріл вгору, щоб зупинити порушника і не стріляти на поразку".
Нагадаємо, в Євросоюзі заявили про небажання повторення українського сценарію в Білорусі і закликали до діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством республіки.
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