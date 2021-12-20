Бейрут: директора порту підозрюють в причетності до вибуху

Згідно з останніми даними, отриманим з моменту вибуху в морському порту в Бейруті, постраждало близько п'яти тисяч чоловік. До 138 осіб поповнився список загиблих.

Нагадаємо! 4 серпня в Бейруті вибухнув великий морський порт.

Сьогодні стало відомо про те, що директор морського порту числиться в списку затриманих у зв'язку з інцидентом осіб. Про це повідомила в п'ятницю ліванська телестанція LBC International.

Раніше військова прокуратура інформувала, що влада країни затримали 16 чиновників адміністрації порту.

Вибуховою хвилею були знищені і пошкоджені сотні будинків, понад 300 тисяч людей залишилися без даху над головою. Загинули 138 осіб, постраждали близько 5 тис., Десятки вважаються зниклими без вести. За даними МВС Лівану, причиною вибуху стало те, що сталося під час зварювальних робіт загоряння понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому.