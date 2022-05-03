Суддя-втікач Чаус добровільно побажав перебувати в СБУ

15:16 31 липня Київ, Україна

У суспільстві виникло питання: так де ж повинен і де фактично знаходиться затриманий екссуддя Чаус? Сьогодні СБУ дала офіційне пояснення ситуації. У заяві було зазначено, що при затриманні Миколи Чауса служба "діяла в рамках закону і своїх повноважень". Ніякого викрадення колишнього судді не було.

"Нагадаємо: саме СБУ з травня 2021 здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон. У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов'язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями", - йдеться в повідомленні.

В СБУ стверджують, що напередодні їм на гарячу лінію зателефонували і повідомили, що в одну з селищних рад Вінниччини прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

"Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжиті заходи для забезпечення його безпеки", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Чаусу надається необхідна медична допомога, про що поінформували його дружину.

"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі і встановлення осіб, які це зробили", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Чаус знайшовся в селі Мазурівка Вінницької області. Незабаром після цього НАБУ вимагало передати їм Чауса.

Пізніше співробітники НАБУ приїхали за Чаусом до будівлі СБУ на вулиці Малопідвальній і опублікували відео, як вони ганялися за автомобілями СБУ по Києву.