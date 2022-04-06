Байден зацікавлений в якнайшвидшому вирішенні конфлікту на сході України

05:58 11 листопада Київ, Україна

Джозеф Байден під час відеоконференції з французьким і британським лідерами проявив зацікавленість у якнайшвидшому вирішенні таких глобальних проблем, як конфлікти в Україні та Сирії, а також торкнувся питання "стримування пандемії коронавірусу".

Про це у вівторок, 10 листопада, повідомив телеканал CBS News.



Відзначається, що в бесіді з французьким лідером Байден "проявив свою зацікавленість в активізації двосторонніх і трансатлантичних зв'язків, в тому числі через НАТО і Європейський Союз", а також "висловив готовність працювати разом над глобальними проблемами, включаючи безпеку та розвиток в Африці, конфлікти в Україні і Сирії, ядерну програму Ірану".



Під час розмови з Джонсоном демократ торкнувся таких питань, як "стримування пандемії коронавірусу і забезпечення глобальної безпеки в області охорони здоров'я, забезпечення сталого економічного відновлення; боротьба зі змінами клімату, зміцнення демократії та спільна робота по Західним Балканам і Україні".