Байден розповів про підсумки чотиригодинної зустрічі з Путіним

07:00 17 червня Київ, Україна

Довгоочікувані переговори лідерів двох держав світу пройшли вчора, 16 червня, в швейцарській Женеві. Конкретних рішень прийнято не було, а підсумки обговорення в ході зустрічі проблем покаже час. Після закінчення зустрічі президент США Джо Байден розповів про підсумки зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

За словами Байдена, вони обговорили перспективи відновлення відносин між США і РФ, а також низку глобальних питань - кібербезпека, регіональні конфлікти, контроль над озброєнням, права людини, кліматична криза.

З обговорюваних лідерами двох країн регіональних питань - відкриття гуманітарних маршрутів для Сирії, ядерна угода з Іраном, протидія тероризму в Афганістані, "непохитний захист територіальної цілісності України" і врегулювання на основі Мінських угод, а також Білорусь.

"Я передав непорушну прихильність США суверенітету України, ми обговорили Мінські домовленості. Він (Путін - ред.) не перечив мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив Байден і додав, що" Росія не може диктувати, що відбувається в світі".

Також Байден повідомив, що передав Путіну список 16 ключових секторів США, які не повинні піддаватися кібератакам.

"Я говорив про те, що певні об'єкти критично важливої інфраструктури не повинні піддаватися нападам. Я передав йому (Путіну) список. Це список 16 секторів, які не повинні піддаватися нападам і атакам, починаючи з енергетичного сектора та інші", - сказав Байден.

Він нагадав, що у США "великі потужності в кіберсфері", тому якщо росіяни будуть порушувати базові норми, то американці будуть їм відповідати.

"І він (Путін - ред.) це знає", - зазначив Байден.

У президента США запитали про його заяву, де він назвав Путіна вбивцею.

"Я сказав, що більше не буду це питання піднімати", - відповів Байден.

Американський лідер вважає, що потрібно 3-6 місяців, щоб зрозуміти, чи підійшли США і РФ до нових стратегічних переговорів.

"Ми погодилися, що воно все відразу не спрацює... Я вам скажу, є перспектива поліпшення відносин між нашими країнами... Ми говорили про особисте, я говорив на підставі власних почуттів", - сказав Байден, зазначивши, що погрози на саміті не звучали. "Я думаю, що найменше він хоче холодної війни", - зазначив президент США, кажучи про Путіна.

Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена тривали більше чотирьох годин. За їхніми підсумками президент РФ заявив, що було порушено питання України, але лише "мазком".