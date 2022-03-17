Байден розповів про підсумки чотиригодинної зустрічі з Путіним

Довгоочікувані переговори лідерів двох держав світу пройшли вчора, 16 червня, в швейцарській Женеві. Конкретних рішень прийнято не було, а підсумки обговорення в ході зустрічі проблем покаже час. Після закінчення зустрічі президент США Джо Байден розповів про підсумки зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.
За словами Байдена, вони обговорили перспективи відновлення відносин між США і РФ, а також низку глобальних питань - кібербезпека, регіональні конфлікти, контроль над озброєнням, права людини, кліматична криза.
З обговорюваних лідерами двох країн регіональних питань - відкриття гуманітарних маршрутів для Сирії, ядерна угода з Іраном, протидія тероризму в Афганістані, "непохитний захист територіальної цілісності України" і врегулювання на основі Мінських угод, а також Білорусь.
Також Байден повідомив, що передав Путіну список 16 ключових секторів США, які не повинні піддаватися кібератакам.
Він нагадав, що у США "великі потужності в кіберсфері", тому якщо росіяни будуть порушувати базові норми, то американці будуть їм відповідати.
У президента США запитали про його заяву, де він назвав Путіна вбивцею.
Американський лідер вважає, що потрібно 3-6 місяців, щоб зрозуміти, чи підійшли США і РФ до нових стратегічних переговорів.
Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена тривали більше чотирьох годин. За їхніми підсумками президент РФ заявив, що було порушено питання України, але лише "мазком".
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