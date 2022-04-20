Байден націлений на тісну співпрацю з ЄС в питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан

Під час телефонної розмови Байдена з президентом Єврокомісії, яка відбулася 24 листопада, новообраний президент підкреслив, що напрямок його зовнішньої політики буде носити виключно демократичний характер.
У розмові з Урсулою фон дер Ляйен Байден наголосив на важливості співпраці Сполучених Штатів і ЄС з питань, які викликають взаємний інтерес, у тому числі щодо Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.
Байден запевнив Урсулу фон дер Ляйен, що в інтересах США, щоб Євросоюз був міцним. Він підкреслив свою налаштованість оживити відносини США і ЄС.
Під час спілкування з президентом Європейської Ради Байден підкреслив свій настрій працювати для зміцнення демократії як всередині США, так і за кордоном, а також взаємодіяти щодо спільних викликів, а саме в питаннях Ірану, Білорусі, України та Західних Балкан.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі