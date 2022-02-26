Азербайджан повідомив про кількість постраждалих мирних жителів

Про це повідомляє МЗС Азербайджану.

"Міністр Джейхун Байрамов повідомив співголові США про посилення напруженості в регіоні, особливо про умисні обстріли Вірменії азербайджанського населення та цивільних об'єктів. Міністр підкреслив, що націлювання на азербайджанські міста, розташовані далеко від лінії зіткнення, включаючи обстріли другого за величиною міста Азербайджану Гянджа з території Вірменії, призвели до жертв серед цивільного населення і руйнувань інфраструктури. Ендрю Шоферу повідомили, що до цього часу в результаті обстрілу Вірменією були вбиті 24 азербайджанські цивільні та 111 поранені", - йдеться в повідомленні.