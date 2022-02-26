Азербайджан повідомив про кількість постраждалих мирних жителів
07:27 05 жовтень Київ, Україна
Міністр Азербайджану
Джейхун Байрамов зідзвонився зі співголовою Мінської групи ОБСЄ США Ендрю Шофером.
Про це повідомляє МЗС Азербайджану.
"Міністр Джейхун Байрамов повідомив співголові США про посилення напруженості в регіоні, особливо про умисні обстріли Вірменії азербайджанського населення та цивільних об'єктів. Міністр підкреслив, що націлювання на азербайджанські міста, розташовані далеко від лінії зіткнення, включаючи обстріли другого за величиною міста Азербайджану Гянджа з території Вірменії, призвели до жертв серед цивільного населення і руйнувань інфраструктури. Ендрю Шоферу повідомили, що до цього часу в результаті обстрілу Вірменією були вбиті 24 азербайджанські цивільні та 111 поранені", - йдеться в повідомленні.
У МЗС Азербайджану підкреслили, що, проводячи військові провокації, Вірменія має на меті тероризм і поширення паніки серед мирного населення.
"Висловивши серйозну заклопотаність напруженістю в регіоні, співголова Ендрю Шофер наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню. Міністр Джейхун Байрамов підкреслив, що виведення всіх вірменських збройних сил з окупованих територій Азербайджану згідно з відповідними резолюціями Ради безпеки ООН необхідне для забезпечення миру в регіоні", - йдеться в заяві МЗС Азербайджану.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі