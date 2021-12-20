Азартні ігри повертаються в Україну

13:59 11 серпень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес, головний аргумент законопроекту - залучення грошей до держбюджету. Тепер всі бажаючі, які досягли повноліття можуть без побоювання відвідувати гральні заклади.

Для ігроманів передбачили запобіжник - реєстр. Людей, які потрапили до реєстру, не пустять в азартні заклади.

Закон вводить перелік дозволених видів діяльності і встановлює кримінальну відповідальність за роботу без ліцензії:

азартних ігор у гральних закладах казино;

азартних ігор в інтернет-казино;

букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в інтернеті;

ігр в залах ігрових автоматів;

азартних ігор в покер в інтернеті.

Крім того, документ передбачає такі нововведення:

вводиться система ліцензування з диференційованим розміром плати залежно від виду діяльності,

розташування грального закладу і т. п .;

встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з контролем їх фінансової стабільності і забезпечення виплат виграшів;

встановлюються спеціальні вимоги на відповідність грального обладнання загальноприйнятим міжнародним стандартам;

обмежується діяльність операторів, які не зареєстровані в Україні.

"Однозначно я сприймаю прийняття цього закону як дуже позитивне явище. Законопроект збалансований, в ньому враховано дуже багато сучасних речей. Те, як він буде працювати, покаже час ", - говорить віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.

Боротьба не закінчена

Скандальним закон став після того, як 19 грудня минулого року в Раді не знайшлося достатньої кількості голосів для його прийняття, і документ був відправлений на повторне перше читання. Після цього президент оголосив справжню війну "дахувальників" тіньового грального бізнесу, яких звинуватили в зриві законопроекту. В результаті буквально в один день закрилися всі "моментальні лотереї", під вивіскою яких працювали автомати. Але боротьба проти нього продовжилася.



Після прийняття законопроекту в Раді нардепи зареєстрували відразу 3 постанови про його скасування. Втім парламент їх відхилив на засіданні 21 липня.





Закон дозволяє розміщення казино виключно в готелях, при цьому в радіусі 500 м навколо не повинно бути шкіл і подібних до них закладів. При цьому для готелів теж прописані обмеження: вони повинні бути 5-зірковими і мати певне число номерів. Для закладів столиці - не менше 150, за межами Києва - 100 номерів. Вартість такої ліцензії в Києві - $ 2 млн, а поза столицею - $ 1 млн на рік.

"Деякі ЗМІ поширили інформацію, що казино можуть бути в« четвірках »і« трійках ». Я про таке не знаю, і в остаточному вигляді законопроекту, який був два дні тому, цього не було. Я зв'язався з депутатом, одним з безпосередніх учасників прийняття, він говорить, такого в законопроекті немає. Тому, думаю, це помилка ", - говорить Євченко.

Закон дозволяє також відкрити казино в заміському комплексі відпочинку площею не менше 10 тис. Кв. м при наявності там 5-зіркового готелю, а зали ігрових автоматів можна розміщувати в 3-, 4-, 5-зіркових готелях з кількістю номерів не менше 50 і площею залів не менше 300 кв. м.



приїдуть туристи

Головна причина, через яку влада так сконцентрувалися на легалізації грального бізнесу, - наповнення вельми продірявився бюджету. На думку Тамари Голубчик, закон дозволить залучити до держбюджету 3-4 млрд грн на рік. Втім, Олексій Євченко вважає, що надходжень буде більше.

"Мінфін давав розрахунки на 4,5 млрд, на самому ділі це буде від 6 до 10 млрд грн щорічно. Сюди входять прямі платежі державі за ліцензії на казино, зали ігрових автоматів, різні онлайн-історії плюс гроші за кожен умовний юніт - за ігровий стіл, автомат і т. д. Але нам не треба забувати і про інвестиції, які будуть заходити в країну через будівництво нових готелів, нової інфраструктури ", - зазначає Євченко.

Експерти прогнозують повернення в Україну "гральних" туристів з-за кордону, насамперед з Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Ізраїлю, європейських країн, а з Росії приїжджають і зараз. У будь-якому випадку готелі та поки ще підпільні казино ведуть активні переговори про співпрацю.

"У мене є компанія, яка займається 14 років готельним консалтингом, і до нас зараз надійшло дуже багато запитів від операторів грального бізнесу, в тому числі допомогти їм підібрати готель, в якій вони могли б розмістити зал ігрових автоматів чи казино. Адже далеко не всі готелі готові «одружитися» з ігоркой, тому що вони побоюються, що це поламає їх цільову аудиторію ", - розповідає Євченко.

В Україні офіційно категоризованих 5-зіркових готелів не так вже й багато, і окремих приміщень в них обмаль. Тому київські готелі, кажуть експерти, вже переробляють свої конференц-зали та кол-руми під казино, так як вартість 1 кв. м оренди перекриває будь-які витрати на ремонти і перепрофілювання.