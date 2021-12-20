Азартні ігри повертаються в Україну

Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес, головний аргумент законопроекту - залучення грошей до держбюджету. Тепер всі бажаючі, які досягли повноліття можуть без побоювання відвідувати гральні заклади.
Для ігроманів передбачили запобіжник - реєстр. Людей, які потрапили до реєстру, не пустять в азартні заклади.
Закон вводить перелік дозволених видів діяльності і встановлює кримінальну відповідальність за роботу без ліцензії:
- азартних ігор у гральних закладах казино;
- азартних ігор в інтернет-казино;
- букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в інтернеті;
- ігр в залах ігрових автоматів;
- азартних ігор в покер в інтернеті.
Крім того, документ передбачає такі нововведення:
- вводиться система ліцензування з диференційованим розміром плати залежно від виду діяльності,
- розташування грального закладу і т. п .;
- встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з контролем їх фінансової стабільності і забезпечення виплат виграшів;
- встановлюються спеціальні вимоги на відповідність грального обладнання загальноприйнятим міжнародним стандартам;
- обмежується діяльність операторів, які не зареєстровані в Україні.
Боротьба не закінчена
Скандальним закон став після того, як 19 грудня минулого року в Раді не знайшлося достатньої кількості голосів для його прийняття, і документ був відправлений на повторне перше читання. Після цього президент оголосив справжню війну "дахувальників" тіньового грального бізнесу, яких звинуватили в зриві законопроекту. В результаті буквально в один день закрилися всі "моментальні лотереї", під вивіскою яких працювали автомати. Але боротьба проти нього продовжилася.
Після прийняття законопроекту в Раді нардепи зареєстрували відразу 3 постанови про його скасування. Втім парламент їх відхилив на засіданні 21 липня.
Скандальним закон став після того, як 19 грудня минулого року в Раді не знайшлося достатньої кількості голосів для його прийняття, і документ був відправлений на повторне перше читання. Після цього президент оголосив справжню війну "дахувальників" тіньового грального бізнесу, яких звинуватили в зриві законопроекту. В результаті буквально в один день закрилися всі "моментальні лотереї", під вивіскою яких працювали автомати. Але боротьба проти нього продовжилася.
Після прийняття законопроекту в Раді нардепи зареєстрували відразу 3 постанови про його скасування. Втім парламент їх відхилив на засіданні 21 липня.
Закон дозволяє розміщення казино виключно в готелях, при цьому в радіусі 500 м навколо не повинно бути шкіл і подібних до них закладів. При цьому для готелів теж прописані обмеження: вони повинні бути 5-зірковими і мати певне число номерів. Для закладів столиці - не менше 150, за межами Києва - 100 номерів. Вартість такої ліцензії в Києві - $ 2 млн, а поза столицею - $ 1 млн на рік.
Закон дозволяє також відкрити казино в заміському комплексі відпочинку площею не менше 10 тис. Кв. м при наявності там 5-зіркового готелю, а зали ігрових автоматів можна розміщувати в 3-, 4-, 5-зіркових готелях з кількістю номерів не менше 50 і площею залів не менше 300 кв. м.
приїдуть туристи
Головна причина, через яку влада так сконцентрувалися на легалізації грального бізнесу, - наповнення вельми продірявився бюджету. На думку Тамари Голубчик, закон дозволить залучити до держбюджету 3-4 млрд грн на рік. Втім, Олексій Євченко вважає, що надходжень буде більше.
Експерти прогнозують повернення в Україну "гральних" туристів з-за кордону, насамперед з Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Ізраїлю, європейських країн, а з Росії приїжджають і зараз. У будь-якому випадку готелі та поки ще підпільні казино ведуть активні переговори про співпрацю.
В Україні офіційно категоризованих 5-зіркових готелів не так вже й багато, і окремих приміщень в них обмаль. Тому київські готелі, кажуть експерти, вже переробляють свої конференц-зали та кол-руми під казино, так як вартість 1 кв. м оренди перекриває будь-які витрати на ремонти і перепрофілювання.
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