Автосалони можуть самостійно реєструвати нові транспортні засоби і видавати номера

Зареєструвати автомобіль і отримати на нього номерний знак можна безпосередньо в тому автосалоні, де було придбано транспортний засіб.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України 16 лютого 2021 р. Тепер покупець нового автомобіля може відразу після покупки отримати номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в стінах автосалону.
Брати участь у державній реєстрації авто можуть суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють гуртову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та перебувають на обліку в Головному сервісному центрі МВС. Для цього необхідно отримати доступ і стати користувачем Національної автоматизованої інформаційної системи МВС України.
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