Авіакатастрофа МАУ: Іран взяв на себе всю відповідальність

06:19 20 жовтня Київ, Україна

Вчора в Тегерані пройшов другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ над Іраном, як повідомив Євген Єнін, іранська сторона повністю взяла на себе відповідальність.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Вітаємо рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства", - зазначив заступник міністра.

Єнін наголосив на необхідності проведення неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

"Прогрес в переговорному процесі по українському літаку сприятиме нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах", - підкреслив він.

За інформацією пресслужби, український дипломат також детально поінформував Мохаммада Заріфа про наслідки беззупинної російської агресії проти України. Глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України і непорушності її кордонів.

"Іранське джерело також запевнило, що жодна третя країна не буде впливати на політику Ірану щодо України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, вчора в Ірані пройшов другий раунд переговорів щодо збивання літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 над Тегераном в січні 2020 року.