Авіакатастрофа МАУ: Іран взяв на себе всю відповідальність

Вчора в Тегерані пройшов другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ над Іраном, як повідомив Євген Єнін, іранська сторона повністю взяла на себе відповідальність.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Єнін наголосив на необхідності проведення неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.
За інформацією пресслужби, український дипломат також детально поінформував Мохаммада Заріфа про наслідки беззупинної російської агресії проти України. Глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України і непорушності її кордонів.
Нагадаємо, вчора в Ірані пройшов другий раунд переговорів щодо збивання літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 над Тегераном в січні 2020 року.
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