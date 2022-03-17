Авіакатастрофа Ан-26: сім'ї загиблих курсантів отримали компенсації

Генеральний штаб ЗСУ виплатив одноразову допомогу родичам курсантів, трагічно загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом.
Про це пише Генштаб на своїй сторінці в Facebook.
Відзначається, що виплати провели на карткові рахунки, які були відкриті родичами загиблих. Сума дорівнює 750-кратному розміру прожиткового мінімуму - це трохи більше ніж 1,52 мільйона гривень.
Водночас компенсації сім'ям членів екіпажу поки не виплатили. Це буде зроблено після офіційного встановлення причин авіакатастрофи.
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