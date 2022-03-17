Авіакатастрофа Ан-26: сім'ї загиблих курсантів отримали компенсації

06:14 21 жовтня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ виплатив одноразову допомогу родичам курсантів, трагічно загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Про це пише Генштаб на своїй сторінці в Facebook.

«19 жовтня 2020 року обласними військовими комісаріатами (ТЦК та СП) Сухопутних військ Збройних Сил України проведено виплату одноразової допомоги сім'ям курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули 25 вересня 2020 року в результаті катастрофи літака АН-26Ш», - йдеться в повідомленні .

Відзначається, що виплати провели на карткові рахунки, які були відкриті родичами загиблих. Сума дорівнює 750-кратному розміру прожиткового мінімуму - це трохи більше ніж 1,52 мільйона гривень.

Водночас компенсації сім'ям членів екіпажу поки не виплатили. Це буде зроблено після офіційного встановлення причин авіакатастрофи.