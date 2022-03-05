Аваков попереджає про можливі провокації та спроби терактів через ПП-2

Після закінчення спільних навчань підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби, які пройшли в Харківській області, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про можливість виникнення провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу через запуск Північного потоку-2.
Аваков нагадав, що напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки Північного потоку-2.
Газ все ще транспортується українським газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, "а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України".
Виходячи з цього, розглядаються різні сценарії і посилюється реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі, розповів він.
Раніше МВС України опублікувало відеоролик про готовність силовиків до можливого загострення на Донбасі.
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