Аваков попереджає про можливі провокації та спроби терактів через ПП-2

09:02 06 червень Київ, Україна

Після закінчення спільних навчань підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби, які пройшли в Харківській області, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про можливість виникнення провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу через запуск Північного потоку-2.

Аваков нагадав, що напередодні президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки Північного потоку-2.

Газ все ще транспортується українським газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, "а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України".

"Ми говоримо про реальні загрози... Тому ми очікуємо... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: "Дивіться, бачите, ось - тому пускаємо через Північний потік-2", - заявив він.

Виходячи з цього, розглядаються різні сценарії і посилюється реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі, розповів він.

Раніше МВС України опублікувало відеоролик про готовність силовиків до можливого загострення на Донбасі.