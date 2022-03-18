Аваков підсумував роботу органів МВС напередодні місцевих виборів

Виборчі кампанії добігають кінця, завтра в країні "день тиші", а 25 жовтня пройдуть місцеві вибори, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підбив підсумки роботи органів МВС.
Аваков розповів, що спільно з Центральною виборчою комісією (ЦВК) і Громадянською мережею "Опора" Міністерство внутрішніх справ (МВС) реагувало на всі звернення і перевіряло всі сигнали. За словами глави МВС, серед викритих злочинів чимало таких, які мають ознаки кримінальних злочинів.
Також Аваков навів два "яскраві приклади" правопорушень:
- в Одесі було затримано групу осіб за спробу організувати виборчу "сітку". Серед затриманих - голова виборчої комісії. В ході слідства МВС виявило майже 45 000 доларів США, які планували використовувати для підкупу виборців;
- поліціянти Чернігівщини виявили ще одну "сітку" під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації. В авто правоохоронці виявили списки виборців за схемою "десятників" і 66 000 гривень.
В цілому Нацполіцією відкрито понад 500 кримінальних проваджень:
- підкуп виборців;
- перешкоджання здійсненню виборчого права;
- надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців.
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