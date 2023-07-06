Аваков: «Буду робити те, що повинен, а не те, що хочуть»

19:32 05 червня Київ, Україна



При цьому, Аваков спростовує інформацію про те, що підозрювані у вбивстві хлопчика знаходяться на волі. Народний депутат від фракції "Голоси" Інна Совсун закликала Авакова публічно вибачитися за дії поліцейський в Кагарлику і за вбивство правоохоронцями п'ятирічного Кирила Тлявова в 2019 року, однак він відмовився. Глава МВС заявив, що буде робити те, що повинен, а не те, що хочуть народні депутати.При цьому, Аваков спростовує інформацію про те, що підозрювані у вбивстві хлопчика знаходяться на волі.

"Одні з них, колишній співробітник поліції, зараз затриманий і перебуває у в'язниці, двоє відпущені судом під відповідні зобов'язання два місяці тому. У одного неповнолітнього також є запобіжний захід ", - підкреслив глава МВС.

Відносно справи щодо вбивства Павла Шеремета Глава МВС також дав вичерпну інформацію і повідомив про те, що матеріали по підозрюваним вже передані до суду. Арсен Аваков закликав "не спекулювати політично" за допомогою розслідування.

"Справа про вбивство Павла Шеремета дуже складне, з багатьма обтяжливими і прихованими від громадського погляду обставинами. Однак у цій справі вже зібрано багато матеріалів і проведена значна робота." Наразі слідством зібрано понад 200 тому, оголошено про підозру трьом підозрюваним ... Слідство вважає, що має вичерпний набір аргументів для оголошення підозри ", - сказав Аваков, - Не треба спекулювати політично навколо цієї ситуації. Розслідування цієї справи дуже серйозне, вони ніяк не пов'язані з персоналіями, кар'єрами моїми, інших чиновників або поліцейських ".

Більш того, глава МВС запевнив, що правоохоронці звертають увагу на всі версії, які виникають, в тому числі і конспірологічні.