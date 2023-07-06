Аваков: «Буду робити те, що повинен, а не те, що хочуть»

Народний депутат від фракції "Голоси" Інна Совсун закликала Авакова публічно вибачитися за дії поліцейський в Кагарлику і за вбивство правоохоронцями п'ятирічного Кирила Тлявова в 2019 року, однак він відмовився. Глава МВС заявив, що буде робити те, що повинен, а не те, що хочуть народні депутати.
При цьому, Аваков спростовує інформацію про те, що підозрювані у вбивстві хлопчика знаходяться на волі.
При цьому, Аваков спростовує інформацію про те, що підозрювані у вбивстві хлопчика знаходяться на волі.
Відносно справи щодо вбивства Павла Шеремета Глава МВС також дав вичерпну інформацію і повідомив про те, що матеріали по підозрюваним вже передані до суду. Арсен Аваков закликав "не спекулювати політично" за допомогою розслідування.
Більш того, глава МВС запевнив, що правоохоронці звертають увагу на всі версії, які виникають, в тому числі і конспірологічні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі